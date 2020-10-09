ВКонтакте обновляет фирменный стиль

Накануне своего дня рождения ВКонтакте представила новый логотип и собственный шрифт. Они дадут старт масштабному обновлению фирменного стиля всей экосистемы, в которую входят «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Работа ВКонтакте» и другие сервисы.

На первом этапе изменится дизайн десктопной версии (vk.com) и логотип ВКонтакте. В нём используется привычная иконка более яркого синего оттенка — насыщенные цвета стали частью бренд-платформы ВКонтакте. Иконку дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans — его разработали дизайн-команда ВКонтакте и студия TypeType.

Новый шрифт будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. Он не только освежит внешний вид ВКонтакте, но и свяжет логотипы всех продуктов и направлений экосистемы. Шрифт VK Sans выразителен, легко читается и нейтрально воспринимается в текстах разного настроения и стиля.

Команда ВКонтакте подчёркивает, что название на кириллице — это не ностальгия, а такой же связующий элемент, как и новый шрифт. Благодаря таким деталям каждый сервис может подчеркнуть уникальность собственными иконками и цветами, но при этом сохранит визуальную принадлежность к экосистеме ВКонтакте.

Обновлённый брендбук ВКонтакте доступен по ссылке vk.com/brand. Представленную дизайн-систему уже применили для некоторых сервисов — например, «Еды ВКонтакте» и «Такси ВКонтакте». Вскоре на новый визуальный язык перейдут другие продукты и направления.