ВКонтакте определила лучших представителей малого бизнеса страны

ВКонтакте наградила лучших представителей малого бизнеса страны. Таким образом социальная сеть подвела итоги грантовой программы поддержки предпринимателей #яделаюбизнес, которая стартовала осенью 2018 года.

Программа прошла в 3 этапа — были определены лучшие среди предпринимателей из небольших городов, самых молодых бизнесменов (до 25 лет), а также предпринимательниц. За всё время поучаствовало около полутысячи человек из разных регионов России. Победители получили гранты от ВКонтакте на общую сумму более 4 млн рублей.

Результаты конкурса среди предпринимательниц объявили на форуме в честь окончания программы. Участницы получили гранты на продвижение своего бизнеса ВКонтакте, а также сертификаты на 6 месяцев бесплатного обслуживания от партнёра программы банка «Открытие». Главный приз — грант на сумму в полмиллиона рублей на продвижение ВКонтакте — достался Анастасии Асеевой, владелице мастерской десертов Funny cakes из Красноярска.

Грантами от 100 до 350 тысяч рублей наградили студию вышивки Valentina Ivanova из Уфы, кондитерскую онлайн-школу Katy school из Нижневартовска, частный детский сад «Чик-Чирик» из Санкт-Петербурга и мастерскую кожаных изделий Bags Friends из Нижнего Новгорода.

В VK Business рассказали, что основная цель программы — поддержать предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес ВКонтакте, дать им полный набор знаний для создания рекламной и коммуникационной стратегии и вдохновить на новые свершения. Во время проведения форума, который подвёл черту всего сезона грантовой программы, участники #яделаюбизнес получили возможность выступить перед опытными инвесторами с презентацией дальнейших планов по привлечению средств и масштабированию своего бизнеса. Инвесторы скорректировали планы и дали советы относительно выбранной стратегии и шагов достижения поставленных целей.

Специально к финалу программы VK Business и банк «Открытие» провели опрос* и выяснили, сколько предпринимателей ведут социальные сети своего бизнеса самостоятельно. Оказалось, что в малом бизнесе таких большинство — 81%. Ещё 10% бизнесменов делегируют это задачу кому-то из сотрудников и они совмещают её с основными обязанностями. Только у 7% этим занимается профильный специалист в штате или на аутсорсе. И лишь 2% пользуются услугами агентств.

Большинство респондентов (79%) начали вести социальные сети своего бизнеса с момента его основания. И только 7% решили начать этим заниматься лишь через год после открытия бизнеса. После двух лет — 3%, а 11% предпринимателей задумались о представлении своей фирмы в соцсетях больше, чем через два года с момента её появления.

Больше половины предпринимателей учатся грамотно вести социальные сети на собственных ошибках — 66% опрошенных ответили, что получают знания из личного опыта. Четверть бизнесменов узнаёт необходимую информацию из статей по теме или постов с советами экспертов. Онлайн- и офлайн-курсы предпочитают 12% и 4% соответственно, а 15% смотрят видеоуроки и прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых. И лишь 7% предпринимателей выбирают книги и прямые трансляции.

По словам организаторов, грантовая программа #яделаюбизнес как раз создана для того, чтобы помочь российскому малому бизнесу грамотно использовать социальные сети для своего развития. Программа будет продолжена в новом сезоне 2019 — 2020, но уже в обновлённом формате.