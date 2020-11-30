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ВКонтакте представила обновлённую версию подборок для магазинов

ВКонтакте обновила подборки товаров — инструмент, который помогает упорядочить ассортимент в магазинах платформы. Теперь подборками можно управлять с мобильных устройств, чтобы ещё быстрее рассказывать о новинках и акциях. Изменения коснулись и десктопной версии. На ней стало проще создавать и дополнять подборки, а также перемещать и удалять товары.

Подборка — это группа из нескольких товаров каталога. В неё можно добавить бестселлеры, новинки, товары из тематической коллекции или вещи со скидками. Подборки помогают продавцам управлять ассортиментом, а клиентам — ориентироваться в нём и находить то, что им нужно. Также инструмент полезен для рекламных кампаний: с его помощью к продвигаемой записи можно добавить сразу несколько товаров.

Обновление позволяет работать с подборками не только на десктопной версии, но и со смартфона или планшета. Это поможет рассказать о распродаже или новой линейке прямо сейчас, даже если ноутбука нет под рукой. Также с мобильных устройств можно вносить изменения в подборки и удалять их. Функция доступна на iOS и Android.

Что касается десктопной версии ВКонтакте, то теперь добавить товар в подборку можно с помощью пары кликов не выходя из неё — раньше пришлось бы вернуться во вкладку «Товары». Элементы подборки удобно массово удалять и редактировать. Можно и менять очерёдность — достаточно перетащить их на нужное место, а не загружать заново. Кроме того, стала доступна возможность создать или дополнить подборку прямо из раздела «Товары» и сразу начать её продвижение. Узнать об обновлениях подробнее можно в статье.

«‎Мы представили новую версию подборок, чтобы предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса стало ещё удобнее пользоваться платформой. Обновление особенно порадует тех, кто предпочитает всегда быть в движении: они смогут управлять товарами в любое время — по пути на деловую встречу или в дальней поездке, когда компьютер остался дома. Мы стремимся к тому, чтобы вести бизнес ВКонтакте становилось ещё проще. И новые функции — это ещё один шаг в этом направлении».

Александр Аббасов, менеджер продукта Магазин ВКонтакте

Ранее ВКонтакте представила новую версию Магазина: можно выбрать базовый или расширенный режим его работы. Товары стало удобнее добавлять и массово удалять, назначать им свойства и объединять в одну карточку. Кроме того, клиенты смогли оплачивать покупки по банковской карте и следить за заказами в меню в мобильном приложении ВКонтакте и в десктопной версии.

Автор: Анна
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