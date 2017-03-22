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ВКонтакте запустила приложение «Магазин товаров»

Команда ВКонтакте выпустила приложение «Магазин товаров», которое пригодится тем, кто уже использует сервис Товары ВКонтакте для продвижения своего бизнеса. При помощи нового приложения прямо в сообществе можно создать полноценный интернет-магазин.

Приложение использует данные о товарах, ранее размещенные в Товарах ВКонтакте в сообществе. Оно позволяет пользователям сортировать позиции в каталоге по стоимости или наличию, смотреть подборку, перейти в карточку товара, полистать фотографии, заказать сразу несколько позиций. Также в приложении доступен расчет стоимости покупки с учетом доставки.

Для менеджеров, работающих с приемом заказов в сообществе, доступна внутренняя CRM со статусами заказов, комментариями, учетом остатка товаров, что значительно упрощает процесс приема и обработки заказов в сообществе ВКонтакте, а также способствует увеличению продаж.

Еще одна удобная опция приложения, которая поможет администраторам гибко управлять ассортиментом и товарными карточками — свойства товаров. 

С помощью этой опции можно добавить в карточку товара такие параметры, как доступные размеры, вес, цвет, материал и многое другое. Эта же опция избавит от необходимости создавать несколько карточек на один и тот же товар. Например, на кроссовки разных размеров в Товарах ВКонтакте придется создать несколько карточек (по одной на каждый доступный размер), в то время как в приложении "Магазин товаров" достаточно задать свойство "Размер" и для каждой товарной позиции выбрать доступные размеры. А если один из размеров больше не доступен, достаточно просто убрать это свойство в карточке товара. 

Информация о покупке отправляется пользователю в личные сообщения сразу же после оформления заказа. В дальнейшем менеджер, работающий с CRM, может связаться с клиентом прямо из карточки заказа, чтобы сообщить или уточнить дополнительные детали. 

Сейчас в приложении нет интеграции с платежными системами для приема оплаты (она появится в ближайшем будущем), но прямо в форме заказа вы можете оставить инструкцию по оплате.

У приложения есть платная и бесплатная версии. В бесплатной версии доступны только самые простые опции интернет-магазина: список товаров, добавление товаров в корзину, оформление заказа и список заказов в CRM.

В платной версии доступны все возможности приложения, включая настройку свойств товара, указание минимальной суммы заказа, поиск и фильтры по цене, уникальные ссылки для каждого товара.

«ВКонтакте» анонсировала собственный сервис для создания объявлений в декабре 2016 года. Раньше подобная функция была доступна только сообществам, однако теперь продавать товары могут и обычные пользователи.

Автор: Анна
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