ВКонтакте запускает маркетплейс с товарами от магазинов и друзей

ВКонтакте представила «Маркет» — маркетплейс, где собраны все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар. Раздел поможет пользователям находить товары, которые они не встретят на других площадках, а бизнесу — получать больше заказов.

В «Маркете» собраны предложения от 190 тысяч продавцов. Пользователи увидят ассортимент самых разных магазинов — как крупных, так и локальных, а также товары друзей и сообществ из подписок. В частности, на витрине разместятся последние коллекции любимых брендов, предложения со скидками, товары ручной работы и многое другое.

«Маркет» поможет найти как что-то конкретное, так и идею для покупки. Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации, которые будут постоянно улучшаться. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон — и оставляют в этих блоках товары, которые скорее всего понравятся пользователю. Оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов — всё это тоже можно делать прямо в «Маркете».

Чтобы шопинг был максимально комфортным, преимущество в поисковой выдаче получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией. Всё это позволяет обратить внимание пользователей на проверенных продавцов, которые оставляют своих клиентов довольными.

В ближайшие дни новый раздел станет доступен всем пользователям в меню десктопной версии ВКонтакте или по прямой ссылке (vk.com/market). В будущем он появится и в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки».