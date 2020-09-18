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ВКонтакте запускает маркетплейс с товарами от магазинов и друзей

ВКонтакте представила «Маркет» — маркетплейс, где собраны все привычные возможности интернет-магазинов, а также характерные именно для соцсети преимущества: товары от сообществ и друзей пользователя, персональные подборки и рекомендации, возможность добавить свой товар. Раздел поможет пользователям находить товары, которые они не встретят на других площадках, а бизнесу — получать больше заказов.

В «Маркете» собраны предложения от 190 тысяч продавцов. Пользователи увидят ассортимент самых разных магазинов — как крупных, так и локальных, а также товары друзей и сообществ из подписок. В частности, на витрине разместятся последние коллекции любимых брендов, предложения со скидками, товары ручной работы и многое другое.

«Маркет» поможет найти как что-то конкретное, так и идею для покупки. Для этого в разделе есть поиск и тематические категории, а также персональные подборки и рекомендации, которые будут постоянно улучшаться. Алгоритмы учитывают город, возраст, увлечения, сезон — и оставляют в этих блоках товары, которые скорее всего понравятся пользователю. Оформлять покупки, оплачивать их банковской картой или через VK Pay, следить за статусом заказов — всё это тоже можно делать прямо в «Маркете».

Чтобы шопинг был максимально комфортным, преимущество в поисковой выдаче получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией. Всё это позволяет обратить внимание пользователей на проверенных продавцов, которые оставляют своих клиентов довольными.

В ближайшие дни новый раздел станет доступен всем пользователям в меню десктопной версии ВКонтакте или по прямой ссылке (vk.com/market). В будущем он появится и в мобильном приложении, объединившись с лентой «Покупки».

«В „Маркете“ есть функции, без которых сейчас сложно представить любой интернет-магазин: тематические категории, удобный поиск, список заказов, информация об акциях. Но на фоне всех других площадок „Маркет“ выделяется социальностью, которая возможна благодаря ВКонтакте. Например, только в VK пользователи встретят товары от сообществ и людей, на которых они подписаны. Кроме того, мы можем точнее настроить рекомендации, потому что потенциальные покупатели указывают в профиле свой возраст, город, пол и интересы. Мы планируем и дальше развивать социальную сторону раздела — к примеру, добавить отзывы на товары от блогеров и других пользователей».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте

Автор: Анна
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