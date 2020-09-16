ВКонтакте запускает таргетинг по ключевым словам

ВКонтакте для бизнеса продолжает развивать инструменты для простого запуска рекламных кампаний и представляет новый продукт — теперь продвижение доступно через ключевые фразы.

Инструмент позволит легко запускать рекламные кампании даже представителям бизнеса, чьи товары или услуги традиционно непросто найти в социальных сетях. Например, компаниям, которые продают безглютеновые продукты, премиальные бренды одежды или капсульные кофемашины. С помощью контекстного таргетинга эффективно находить свою аудиторию смогут в том числе и небольшие компании.

Система учитывает действия пользователей всех проектов Mail.ru Group и ВКонтакте: поиск, переход в сообщества, просмотр товаров и другие. Рекламодатель сам задаёт критерии целевой аудитории с помощью ключевых фраз и минус-слов. Инструмент помогает показывать рекламу аудитории с горячим спросом — в настройках можно указать период, за который искали товар или услугу. Таким образом, таргетинг по ключевым фразам позволит показывать рекламу тем, кто вероятнее всего станет покупателем.

В рекламном кабинете простой интерфейс, есть советы и примеры от ВКонтакте для бизнеса — поэтому инструмент легко освоят даже новички. Кроме того, алгоритм подскажет дополнительные фразы с прогнозом охвата. Он предложит добавить список фраз-синонимов к уже существующим и покажет объём аудитории, которая использовала их при поиске. Например, если ввести «робот-пылесос», система предложит дополнить — «умный пылесос», «автоматический пылесос», «робот-пылесос влажная уборка» и так далее. Ключевые фразы можно использовать для любых форматов — рекламных записей, рекламы сайта, рекламы в историях и ТГБ. Можно оплачивать показ рекламы за клики (CPC) или тысячи показов (CPM), а также выбрать автостратегии с любой из целей: максимум показов или кликов, вступления, заявки.

«Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, cоздавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос „купить обувь“, а „купить кроссовки для бега“. Более того, у рекламодателя получится догнать аудиторию конкурентов, найти целевую аудиторию по сопутствующим запросам, которые тоже вбивает потребитель. Например, „ипотека“ — для продажи новостроек, „аренда квартиры“ — для автомобильных перевозок. На этапе тестирования мы уже наблюдали высокую эффективность в таких сферах, как финансы, недвижимость, онлайн-магазины одежды, гаджетов, бытовой техники, мебели, а также во всевозможных услугах — от мастер-классов по рисованию картин до косметических процедур. Ранее таргетинг по ключевым словам хорошо показал себя в myTarget, теперь он доступен и всем рекламодателям ВКонтакте для бизнеса». Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group

Чтобы настроить контекстный таргетинг, достаточно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом строки. Для более точного охвата важно указать период поиска и минус-слова — те, которые нужно исключить. Например, для настройки объявления о продаже элитной недвижимости в ключевые фразы можно добавить «квартира бизнес-класса», в минус-слова — «аренда», «снять», а в периоде поиска задать, допустим, 30 дней. Тогда система найдёт именно ту аудиторию, которая за последний месяц хотела приобрести дорогую недвижимость, и не покажет объявление тем, кто ищет аренду жилья или недвижимость экономкласса.