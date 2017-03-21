«ВКонтакте» запустил сервис денежных переводов сообществам

Команда ВКонтакте реализовала возможность отправки денежных переводов группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. Как сообщается в официальном пресс-релизе соцсети, при отправке денег с карт Mastercard и Maestro комиссия не взимается, а для карт Visa она составляет 1%, минимум 40 рублей.

Чтобы отправить средства, нужно открыть диалог с сообществом, выбрать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и подтвердить перевод. Принимать средства могут администраторы и редакторы группы.

К сообществу не нужно привязывать карту или электронный кошелек: каждый отдельный перевод может получить любой руководитель сообщества, кроме модераторов. Достаточно просто открыть сообщение с переводом и указать карту, на которую будут зачислены средства. Карты всегда могут быть разные.

Юрий Иванов, директор по электронной коммерции ВКонтакте:

«Сегодня мы закладываем фундамент платформы для краудфандинга на базе сообществ ВКонтакте. Теперь любое сообщество может профинансировать тот или иной коллективный проект с помощью своих участников. Так, инди-музыканты могут собрать необходимую сумму на запись альбома, родительский комитет 11А класса — на выпускной, а товарищество собственников жилого комплекса «Ромашка» — на велосипедную парковку во дворе».

Напомним, денежные переводы между пользователями социальной сети появились ВКонтакте в сентябре 2016 года. Пользователи получили возможность отправлять деньги прямо в сообщениях, используя банковскую карту.