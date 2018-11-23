«ВКонтакте» запустила кешбэк за покупки в офлайн-магазинах

«ВКонтакте» запустил кэшбэк-программу «Чекбэк», которая будет доступна для пользователей платежной системы соцсети VK Pay. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Возврат средств происходит после сканирования QR-кода с чека на покупку. «Если один чек подходит под условия нескольких акций, его нужно использовать для каждой акции в отдельности»,— уточняют в пресс-службе соцсети. Размер кешбэка варьируется в зависимости от акций. Он будет начисляться на счет пользователя VK Pay, деньги можно вывести на банковскую карту. За обработку и модерацию чеков «ВКонтакте» берет с партнеров «небольшую комиссию».

Первыми партнерами кэшбэк-программы VK Pay стали PepsiCo и Good Food. Соцсеть планирует сотрудничать и с крупными российскими ритейлерами, но партнером может стать любой бизнес, уточняют во «ВКонтакте». «Сетевые кафе могут выдавать кэшбэк за покупку определенных напитков или блюд, рителейры — в рамках собственных или совместных акций с каким-то брендом; продавцы техники, одежды, косметики могут поощрять продажу определенных товаров или аксессуаров», — говорит представитель соцсети.

VK Pay запущена в сотрудничестве с Газпромбанком в июне этого года. Пользователи соцсети могут держать на счете VK Pay до 15 тыс. руб. и делать покупки на сумму 40 тыс. руб. за месяц. Комиссия для них отсутствует. По собственной оценке соцсети, кошельки завели более 3 млн пользователей. Данные по обороту трансакций там не раскрывают.