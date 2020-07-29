Вконтакте запустила новый раздел «Покупки»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» — это персонализированная лента, в которую собираются записи, фото, видео и статьи с прикрепленными товарами.

В разделе будут представлены товары из AliExpress, однако вскоре создатели планируют привлечь других продавцов, которые ведут бизнес в VK. Оплатить покупки можно прямо в приложении. В сообщении отмечается, что лента «Покупок» — персонализированная. В неё попадают товары, которые могут быть интересны пользователю в зависимости от его увлечений, сезона или предстоящих праздников.

Пользователи раздела могут делиться своим мнением о товаре, описывать его характеристики, показывать фото-отзывы. Благодаря этому потенциальные клиенты сразу видят стоимость вещи, составляют о ней собственное впечатление и одним касанием переходят к оформлению заказа.

«Пользователи хотят не просто купить товар, но и услышать впечатления о нём, посмотреть обзор, обсудить с кем-либо. Именно эту возможность и даёт „ВКонтакте“, которая всегда была социальной платформой», — рассказала Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».

Анна Мельнова, директор по росту аудитории AliExpress Россия, так прокомментировала новый проект: «Запуск раздела „Покупки“ — новый шаг на пути к полноценному развитию social e-commerce между „ВКонтакте“ и AliExpress. Именно эта синергия была заложена в созданное совместное предприятие AliExpress Россия: мы хотим дать пользователям не просто возможность покупать товары в привычном для них интерфейсе „ВКонтакте“, но и обсудить покупки с друзьями, узнать, что другие пользователи думают о товаре, получить обзор блогера и эксперта — и уже более осознанно принять решение о покупке».

В первые недели после запуска «Покупки» пользователи получат скидку до 300 рублей на любой товар из раздела. Более того, покупатели могут претендовать на ценные призы, которые будут разыгрываться в сообществе.

Как уже сообщалось, ранее «ВКонтакте» уже представляла новую платформу для e-commerce. В ней были все инструменты для организации продаж: свойства товаров, отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке.