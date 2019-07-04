ВКонтакте запустила новый рекламный кабинет

ВКонтакте впервые провела масштабное обновление рекламного кабинета. Сейчас новый кабинет доступен небольшому проценту пользователей, которые могут пригласить к тестированию друзей. В ближайшее время оценить изменения смогут все рекламодатели. Среди обновлений — управление таблицей статистики, упрощение навигации и работы с объявлениями и другие полезные опции.

Одним из самых важных нововведений стала возможность массового редактирования объявлений. Менять лимиты и цену, запускать и останавливать любое количество промо можно в несколько кликов.

Появились новые возможности работы со статистикой. Пользователь может сам выбрать, какие данные и в каком порядке будут отображаться. Также ввели новые показатели — информацию по просмотрам видео и дату создания объявления или рекламной кампании. Для ещё более удобной работы таблицу со статистикой можно скачать.

Герман Ермолаев, управляющий партнер SMMashing Media

Мы часто используем формат «Сбор заявок», чтобы привлечь покупателей для наших клиентов. Обновление рекламного кабинета упростило оптимизацию и анализ кампаний. Все необходимые данные о заявках, в том числе их стоимость по каждому отдельному объявлению, теперь доступна в статистике. Это позволяет нашим специалистам больше времени выделять на оптимизацию кампаний, а не на поиск необходимых данных.

