ВКонтакте запустила раздел «Желания»

В мобильном приложении VK появился раздел «Желания». Пользователи могут добавлять в него товары из VK и AliExpress, которые хотели бы получить в подарок, а также делиться любыми своими мечтами. Вишлист виден друзьям: они легко перейдут к покупке или отложат что-то себе. Идеи для сюрпризов подскажут подборки рекомендаций.

Раздел опирается на интересы пользователей и предлагает добавить в вишлист товары, которые могут им понравиться. Например, если друг пока не поделился своими желаниями, но увлекается машинами, пользователь увидит подборку с идеями для подарка ему — аксессуарами для авто. Также в разделе будут событийные рекомендации к праздникам, сезонам или другим ситуациям.

Если друг уже указал желание, то пользователь может добавить его и в свой вишлист или приобрести прямо внутри VK. Чтобы случайно не подарить человеку одно и то же или договориться о совместной покупке, стоит нажать «Хочу подарить». Сам автор списка отметку не увидит, но все остальные друзья узнают, кто планирует вручить эту вещь.