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ВКонтакте запустила раздел «Желания»

В мобильном приложении VK появился раздел «Желания». Пользователи могут добавлять в него товары из VK и AliExpress, которые хотели бы получить в подарок, а также делиться любыми своими мечтами. Вишлист виден друзьям: они легко перейдут к покупке или отложат что-то себе. Идеи для сюрпризов подскажут подборки рекомендаций.

Раздел опирается на интересы пользователей и предлагает добавить в вишлист товары, которые могут им понравиться. Например, если друг пока не поделился своими желаниями, но увлекается машинами, пользователь увидит подборку с идеями для подарка ему — аксессуарами для авто. Также в разделе будут событийные рекомендации к праздникам, сезонам или другим ситуациям.

Если друг уже указал желание, то пользователь может добавить его и в свой вишлист или приобрести прямо внутри VK. Чтобы случайно не подарить человеку одно и то же или договориться о совместной покупке, стоит нажать «Хочу подарить». Сам автор списка отметку не увидит, но все остальные друзья узнают, кто планирует вручить эту вещь.

«Сейчас, когда мы окружены новостями о пандемии и вынуждены оставаться дома, как никогда важно радоватьдруг друга. Раздел „Желания“ поможет уделить внимание близким и поднять их настроение. В нём можно не только исполнить мечты других, но и попросить что-то для себя: от всегда актуальных мелочей до товаров, которые особенно нужны именно сейчас — например, санитайзеров и других полезных товаров для самоизоляции».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте

Автор: Анна
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