Социальная сеть «Вконтакте» запустила сервис по продаже аудиокниг. Об этом РБК сообщили источники на книжном рынке. По словам одного из них, партнером проекта выступает ООО «Библио».

Запуск сервиса запланирован на конец мая, подтвердил РБК представитель «ВКонтакте». Biblio будет доступен на десктопах и мобильных устройствах, на нем будет представлено более 10 тыс. произведений, заявил один из основателей «Библио» Илья Коротихин. По его словам, соглашения уже подписаны с компаниями «Альпина Паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», ведутся переговоры с крупнейшей в России издательской группой «Эксмо-АСТ» и другими правообладателями.

Основную ставку создатели сервиса планируют сделать на подписную модель. Стоимость безлимитной подписки для пользователей «ВКонтакте» на месяц для одного аккаунта составит 299 руб., что существенно ниже, чем у основных игроков.

Запуск Biblio действительно «в перспективе поможет закрыть вопросы появления нелегальных аудиокниг в соцсети», надеется Коротихин. В частности, по его словам, на базе сервиса планируется применить инструмент для автоматического поиска и определения пиратских копий аудиокниг и ограничить доступ к ним.