ВКонтакте запустила собственный интернет-магазин

Социальная сеть ВКонтакте запустила официальный магазин товаров с символикой социальной сети.

На старте в VK Shop можно купить толстовки, свитшоты и футболки с одним из главных талисманов ВКонтакте — изображением собаки Спотти, а также теплые пледы и мягкие игрушки. Ассортимент магазина будет обновляться — в этом году в VK Shop появятся другие товары: значки, стикеры, новые модели футболок и кофт.

«Раньше вещи с нашей символикой можно было получить в подарок, но теперь любой желающий сможет пополнить гардероб коллекцией от ВКонтакте. Все предметы сделаны со вкусом и любовью к деталям: используются только качественные материалы, а на каждой вещи есть ярлычок с логотипом VK», комментирует Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте

Магазин работает в виде приложения сообщества vk.com/shop и доступен на всех устройствах. Оплатить покупку можно как с карты, так и наличными при получении, товары доставляются по всей России. VK Shop работает круглосуточно — сделать заказ можно в любое удобное время. Все общение происходит через сообщения сообщества.