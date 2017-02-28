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ВКонтакте запустила «Статус заказов» для групп интернет-магазинов

Социальная сеть ВКонтакте сообщила о запуске нового приложения для сообществ — «Статус заказов» для групп интернет-магазинов. Приложение помогает оповестить клиента о состоянии его заказа прямо в социальной сети. При изменении статуса заказа в CRM магазина, клиент практически моментально узнает, прошла ли оплата за выбранный им товар, или когда тот будет доставлен.

Предложить клиентам подписаться на уведомления о статусе заказа можно через личные сообщения ВКонтакте прямо на странице оформления или подтверждения заказа.

Преимущества оповещений через ВКонтакте:

  • Низкая цена оповещений, по сравнению с СМС.
  • Возможность получения обратной связи через сообщения ВКонтакте.
  • Оповещения через ВКонтакте сочетают в себе доступность почтовой рассылки с эффективностью СМС сообщений.

Добавив в шаблон статуса заказа предложение получать рассылку спецпредложений или информацию о распродажах, можно использовать уведомления как дополнительный маркетинговый канал для повышения повторных продаж. Пользователи читают личные сообщения намного чаще, чем почтовые рассылки, а использовать этот канал гораздо дешевле, чем SMS.

Первыми приложение подключили группы InSales, retailCRM и 1С-Битрикс.

Автор: Анна
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