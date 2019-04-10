ВКонтакте запустила VK Pay для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ВКонтакте начала тестирование открытой платформы VK Pay для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнесу не обязательно создавать собственный сайт и тратить ресурсы на его поддержку — продавать товары и услуги онлайн можно прямо в группе ВКонтакте.

Получать деньги от клиентов предприниматели смогут на свой расчетный счет, если пользователь оплачивает покупку через VK Pay.

Подключиться к VK Pay могут юридические лица или ИП, зарегистрированные в России. Для этого необходимо заполнить анкету, дождаться окончания проверки документов и заключить договор. Подключение не требует технической интеграции. Все, что нужно сделать юрлицу, — указать данные, выданные после заключения договора, в настройках «Магазина» своего сообщества. Средний срок подключения к VK Pay — 3 рабочих дня.

Предприниматели могут получать деньги на свой расчетный счет и, если подключат кассу «АТОЛ Онлайн», выдавать фискальные чеки.