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ВКонтакте запустила VK Pay для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ВКонтакте начала тестирование открытой платформы VK Pay для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнесу не обязательно создавать собственный сайт и тратить ресурсы на его поддержку — продавать товары и услуги онлайн можно прямо в группе ВКонтакте.

Получать деньги от клиентов предприниматели смогут на свой расчетный счет, если пользователь оплачивает покупку через VK Pay.

Подключиться к VK Pay могут юридические лица или ИП, зарегистрированные в России. Для этого необходимо заполнить анкету, дождаться окончания проверки документов и заключить договор. Подключение не требует технической интеграции. Все, что нужно сделать юрлицу, — указать данные, выданные после заключения договора, в настройках «Магазина» своего сообщества. Средний срок подключения к VK Pay — 3 рабочих дня.

Предприниматели могут получать деньги на свой расчетный счет и, если подключат кассу «АТОЛ Онлайн», выдавать фискальные чеки.

«Запуск открытой платформы VK Pay для юридических лиц — огромный шаг в развитии экосистемы social-коммерции, которая сочетает все преимущества ВКонтакте для предпринимателя и покупателя. Мы хотим дать каждому бизнесу возможность удобного официального приема платежей внутри платформы. Востребованность такой функциональности подтверждается многочисленными заявками на подключение к VK Pay, которые мы уже получили от предпринимателей с самым разным объемом платежей», — комментирует Ирина Румянцева, директор по рекламному продукту и рекламной монетизации ВКонтакте.

Автор: Анна
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