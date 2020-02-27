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ВКонтакте запустит новую платформу для e-commerce

ВКонтакте представляет новую платформу для e-commerce. Первый этап изменений — запуск «Магазина 2.0». Все инструменты, которые нужны для организации продаж в VK, теперь собраны вместе — чтобы настроить магазин в своём сообществе, больше не придётся подключать разные функции по отдельности. Появились и новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке. Это только часть из нововведений, которые планирует запустить в этом году Команда ВКонтакте.

«Обновлённый „Магазин“ подойдёт как микробизнесу, так и крупным игрокам на рынке электронной коммерции. В одном окне доступны все настройки: от оформления витрины и управления свойствами товаров до выбора валюты и региона доставки. При этом в нововведении мы учли разные подходы предпринимателей к онлайн-продажам, включая тех, у кого есть сайты — все они смогут решить свои задачи, парой кликов создав полноценную площадку для ведения бизнеса ВКонтакте».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте

Чтобы организовать продажи в VK, теперь достаточно включить «Магазин» в настройках. Администраторы увидят этот раздел в меню сообщества — здесь и доступны все возможности. Например, продавцы могут указывать свойства товара: цвет, материал, размер и другие характеристики. Все варианты будут отображаться в одной карточке — больше не придётся искать нужное, пролистывая весь ассортимент. Также прямо из карточки можно написать продавцу, открыть его мини-приложение или форму сбора заявок, перейти на внешний сайт или добавить товар в корзину.

Когда пользователь оформит заказ, сообщество сможет написать ему — например, чтобы уточнить детали или договориться об оплате и доставке. Функция доступна при включённых сообщениях сообщества.

У тех, кто приобретёт товар в обновлённом «Магазине», появится раздел «Заказы» — он доступен в мобильном приложении VK и в десктопной версии ВКонтакте. Здесь можно просматривать историю покупок из разных магазинов и следить за статусом заказа — если он изменится, придёт уведомление.

«Это лишь первый этап масштабного обновления „Магазина“. В 2020-м мы хотим создать максимальнокомфортные условия для работы e-commerce на нашей платформе — и уже готовим другие полезные улучшения.Сейчас обновление доступно для новых сообществ и тех, кто ранее не подключал приложение „Магазин“. В этом году все магазины сообществ ВКонтакте будут переведены в обновлённую форму и при этом полностью сохранят созданные товары».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте

Автор: Анна
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