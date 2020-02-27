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«Вкусвилл» готовится к открытию магазинов в Нидерландах

Российский продуктовый ретейлер «ВкусВилл» зарегистрировал юрлицо в Нидерландах, сообщают «Ведомости». По данным газеты, совсем скоро компания откроет свои магазины в Европе и, возможно, в других странах. Среди претендентов — Нидерланды, Франция и Китай.

В начале февраля сеть магазинов зарегистрировала в Нидерландах компанию Vkusvill Netherlands B.V. Ее основной вид деятельности — работа супермаркетов, продажа продуктов питания и сопутствующих товаров.

По словам основателя компании Андрея Кривенко, для открытия представительства рассматривались две страны. Выбор пал на Нидерланды, так как там удалось быстрее создать команду. Кроме того, бизнес-модель «ВкусВилла» как раз нидерландская. Ранее Кривенко объяснял: «Может получиться, что „ВкусВилл“ придет с понятной им моделью — самоуправление команды, никакой иерархии».

В Европе сеть будет позиционировать себя как продолжателя «традиций Советского Союза» и предложит покупателям полезные, но скоропортящиеся продукты. Это следует из описания вакансии для Vkusvill Netherlands на сайте студии стартапов aimforthemoon.com.

Описание вакансии для Vkusvill Netherlands:

«В бывшем Советском Союзе нельзя было добавлять химикаты в пищу. С 2008 года „Вкусвилл“ продолжает традиции и делает здоровую пищу основной ценностью: каждый продукт изготавливается из натуральных ингредиентов, поэтому он недолговечен, но полезен».

Это второй случай, когда крупный российский продовольственный ритейлер выходит на зарубежный рынок, вспоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Светофор» в 2018 г. вышел на рынок Румынии, а в 2019 году — Германии под брендом Mere.

Эксперты считают, что ассортимент нидерландского «ВкусВилла» будет кардинально отличаться от российского, где более 97% продукции продается под собственным брендом. Перевозить продукцию из России в Европу невыгодно, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому придется договариваться с местными поставщиками.

Автор: Анна
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