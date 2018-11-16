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«Вкусвилл» хочет работать в столичных школах и вузах

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ВкусВилл
ВкусВилл
Продукты питания

Торговая сеть «Вкусвилл» ведет переговоры со школами Москвы об установке в их помещениях вендинговых аппаратов со снеками, сэндвичами, соками и молочными продуктами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Марину Пурим. По ее словам, в планах компании стоит также установка автоматов в столичных вузах, торговых центрах и офисах.

"Мы заинтересованы в том, чтобы дети могли иметь возможность здорового перекуса во время занятий. Если проект будет успешным, мы распространим его и за пределы столицы«,— отметала госпожа Пурим.

О перспективах развития вендинговой торговли во «Вкусвилле» задумались после экспериментального запуска автоматов на станциях МЦК. К концу этого года там должно появиться 96 аппаратов. В компании рассчитывают, что в перспективе двух лет на вендинговую торговлю будет приходиться около 1% ее выручки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что, выходя на вендинговый рынок, «Вкусвилл» помимо дополнительного источника дохода получает также инструмент продвижения своего бренда.

«Вкусвилл» позиционирует себя как сеть продуктов для здорового питания. На конец сентября у сети было более 660 магазинов, преимущественно в Москве и Подмосковье.

Компании и сервисы: ВкусВилл
Автор: Анна
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