«ВкусВилл» и IKEA вошли в список системообразующих предприятий

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Андреем Белоусовым в три раза расширила список системообразующих предприятий. Он увеличился с почти 200 до более 600 и теперь включает такие компании, как «ВкусВилл» и IKEA, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В расширенный список вошли «ВкусВилл», «Спортмастер», IKEA, Leroy Merlin, «Глория Джинс», McDonald’s, «Домашний интерьер» (сеть Hoff) и сеть Burger King. В списке уже находились крупнейшие ретейлеры: X5 Retail Group, «Ашан», «Метро», «Дикси», «М.Видео», «О’Кей», «Лента» и «Магнит».

То, что в итоговый список попало более 600 компаний, подтвердил также экономического развития Максим Решетников. Он заявил, что их стресс-тесты начнутся со следующей недели. После них могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний.

Компании из этого списка могут получать субсидии из федерального бюджета на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, а также на финансирование текущих процессов.

За 2019 год выручка «ВкусВилла» превысила $1 млрд, что в 1,5 раз больше, чем годом ранее. Компания в 2020 году хотела открыть магазины в Европе и Китае. По оценкам экспертов, сеть собиралась выйти на IPO в 2021 году.