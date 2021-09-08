«ВкусВилл» и «СПБ Биржа» планируют провести IPO в США

Сеть магазинов «ВкусВилл» и «СПБ Биржа» (ранее — Санкт-Петербургская биржа) готовятся провести первичные размещения ценных бумаг в США в этом году или начале следующего. Об этом The Wall Street Journal рассказали знакомые с ситуациями в компаниях источники.

Ожидается, что «ВкусВилл» конфиденциально подаст документы для проведения IPO в США, а также организует листинг в Москве, сообщили собеседники WSJ, знакомые с планами сети. По их данным, компания, как ожидается, будет оценена в диапазоне $3-5 млрд. Сам «ВкусВилл» отказался предоставить газете комментарий.

«СПБ Биржа» уже конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и, как ожидается, будет оценена примерно в $2 млрд, рассказали WSJ знакомые с процессом источники. Сама биржа также отказалась дать изданию комментарий.

По данным издания, 2021 год станет одним из самых активных по продаже акций с 2014 года, когда в отношении России ввели международные санкции. В апреле 2014 года США запретила банкам и институциональным инвесторам покупать российские государственные облигации на аукционах.