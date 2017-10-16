«Вкусвилл» идёт в регионы

Розничная сеть по продаже натуральных продуктов «Вкусвилл» открыла два первых региональных магазина — в Калуге и Владимире. До конца года сеть планирует запустить торговые точки в Рязани, Ярославле, Туле и Твери, сообщает «Коммерсантъ».

На начальном этапе компания рассчитывает открыть по два магазина в каждом из этих шести городов. В качестве пилотных регионов выбраны те, что расположены на расстоянии не более 200 км от Москвы, поскольку необходимо ежедневно доставлять скоропортящиеся продукты из распределительного центра, расположенного в столице. Представитель сети Евгений Щепин оценил открытие одного магазина в 7 млн руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал на риски, связанные с тем, что в тех регионах, куда собирается выходить «Вкусвилл», ассортиментная матрица сети мало чем будет отличаться от локальных сетей. Он считает, что инвестиции в открытие магазинов за пределами Москвы и области примерно на 30-40% выше.