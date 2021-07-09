«ВкусВилл». ЛГБТ. Скандал.

Мы — агентство по управлению репутацией и коммуникациями, поэтому мы всегда внимательно наблюдаем за всеми историями, у которых есть значимый общественный резонанс. Более того, у нас есть система мониторинга YouScan, и мы с ее помощью можем смотреть инфополе обсуждения максимально широко, не попадая в ловушку когнитивного искажения под названием «селективное восприятие».

Естественно, мы просматривали и ситуацию, развернувшуюся вокруг «ВкусВилл». Особенно интересно нам было наблюдать за мнениями профессионалов рынка, маркетологов и рекламщиков, которые рассуждали о случившемся, не оперируя при этом никакими статистическими данными.

Именно поэтому мы сделали экспресс-анализ происходящего вокруг бренда в первые 7 дней и оформили это в привычную для нас презентацию.

Мы абсолютно точно не хотим давать оценку данной рекламной кампании «ВкусВилл», утверждать о её успешности или неуспешности. Для этого нам, как минимум, нужно понимать какие цели изначально ставил «ВкусВилл», что они делали в процессе, почему были приняты именно такие решения и самое главное — как это повлияло на динамику продаж в этом коротком тактическом моменте. Естественно, ответы на эти вопросы есть только у самого «ВкусВилл», и мы смеем только надеяться, что они однажды поделятся этой ценнейшей информацией, чтобы сформировать полный и достоверный кейс для рынка.

Также мы хотим поддержать сотрудников и руководство «ВкусВилл». К сожалению, наше общество сейчас сурово и категорично не дает никому ни малейшего права на ошибку, и тем более нет речи о прощении и милосердии. Но мы глубоко убеждены, что маркетинг — это люди, а значит общечеловеческие ценности — это не наивное бормотание тургеневской барышни, а то, что до сих пор позволяет этому миру жить и развиваться.

Впрочем, с помощью этого анализа мы хотим донести и вполне приземленные, буднично рабочие мысли:

Для любой (!) компании крайне важно следить за тем, что происходит в инфополе. Регулярность и частота этих наблюдений варьируется в зависимости от «величины» бизнеса, но совершенно точно нужно всем; Всегда, всегда, всегда (!) нужно изучать свою аудиторию. Причем не в «лабораторных» условиях собственных площадок и медиа, а в «дикой природе» по всему Интернету; Репутация — это очень важно. С ней нужно работать, тем более сейчас есть десятки способов создания, работы и её исправления; Репутация и правильные коммуникации — это не то, что значительно повлияет на прибыль сегодня. Но это то, что формирует вашу маржу завтра. Мы всем агентством пьём «Корвалол», когда читаем от корифеев рынка «ой, да ну всем пофиг, поговорят и забудут». Ребята (!), 10 лет назад забыли бы. 5 лет назад забыли бы. Возможно...только возможно (!!!) забудут сегодня. Но завтра точно не забудут. Потому что сейчас растет и взрослеет абсолютно другое поколение, у которого огромный выбор классных продуктов примерно схожего качества, и выбирают они именно исходя из коммуникаций брендов. И поверьте, мы говорим это, опираясь на огромные объёмы данных, с которыми мы имеем дело каждый день.

Вот наверное и все, что нам бы хотелось сказать. Ниже вы увидите слайды из нашего экспресс-анализа. Мы будем рады вашей обратной связи, размышлениям, вопросам о репутации, инструментах и технологиях.