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«Вкусвилл» начал поставлять еду в частные детские сады и школы

Компания «Вкусвилл» начала поставки готовых обедов и ужинов в частные детские сады и школы Москвы. За счет проекта сеть может увеличить ежедневный сбыт продукции и повысить лояльность аудитории. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

Сеть уже договорилась с AlertumKids и «Горница Узорница». По словам представителя «Вкусвилла», поставки продукции частным учебным заведениям идут в рамках развития b2b-направления, которое также включает работу с кинотеатрами, аптеками, АЗС, клиниками. Кроме того, сеть открыла несколько точек в формате shop-in-shop в магазинах-партнерах.

На конец 2020 года «Вкусвилл» управлял свыше 1200 магазинами. Выручка сети за год выросла на 38%, до 128 млрд рублей, пишет издание. Согласно ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, остальное — основателю Андрею Кривенко, следует из отчётности.

В компании признают, что доля b2b-направления в структуре выручки небольшая, но его ценность — возможность экспериментировать с форматами в регионах, куда компания пока не может выйти с магазинами.

С частными садами и школами также работает «Азбука вкуса», рассказал её представитель. Но сеть поставляет продукты. Источник «Ъ» в одной из федеральных сетей говорит, что работа с частными заведениями может быть выгодна, в отличие от госшкол, где главный фактор организации питания — низкая цена.

Партнер Deloitte Егор Метелкин не исключает, что на частных школах «Вкусвилл» только тестирует бизнес-модель, а в будущем рассчитывает зайти в государственные школы и детские сады. Но это непростой сегмент со своими нюансами, подтверждает он.

Автор: Анна
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