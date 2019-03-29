«ВкусВилл» начал продавать продукты на развес

Сеть магазинов «ВкусВилл» сообщила об открытии отдела с продуктами на развес. Первый такой отдел заработал в точке на улице Большая Очаковская, 32.

В магазине уже можно купить крупы, хлеб, макароны, орехи, сухофрукты и сладости без пластиковой упаковки. Скоро в ассортименте появится растительное масло, полуфабрикаты и бытовая химия. Цены на эти товары на 5–25% ниже.

В магазине продаётся экологичная упаковка: многоразовые мешочки для круп, бутылки для масел, восковые салфетки, стеклянные и металлические трубочки для напитков и бумажные пакеты. Можно приходить со своей тарой и наливать или насыпать продукты в неё.

Представители «ВкусВилла» называют такие покупки не только более экологичными, но и более экономичными: можно купить меньше продукта, чем в стандартной расфасовке. Если покупателям понравится новый формат, такие отделы появятся и в других магазинах сети.

С пластиковой одноразовой упаковкой борются во многих странах. В Евросоюзе одобрили законопроект, запрещающий одноразовую пластиковую посуду (ложки, вилки, тарелки, трубочки для напитков), ватные палочки, а также пищевые контейнеры из пенополистирола. Он вступит в силу в 2020 году на территории ЕС.