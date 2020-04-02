«Вкусвилл» начнет устанавливать продуктовые автоматы в подъездах

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» начнет устанавливать автоматы со свежими продуктами в жилых домах. Об этом газете сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой представителей компании.

В их ассортименте будут около 70 продуктов «Вкусвилла» с коротким сроком хранения. Пока проект будет опробован в Москве и Санкт-Петербурге. Автоматы хотят устанавливать в подъездах минимум на 100 квартир — при положительном решении 66–80% собственников. Сеть уже ведет переговоры с несколькими управляющими компаниями.

В нынешних условиях сети будет легче добиться положительного решения большинства собственников, считают эксперты. Вопрос доставки продуктов стал актуален на фоне массовой изоляции горожан в своих квартирах из-за коронавируса.

«Вкусвилл» и раньше экспериментировал с форматами — устанавливал свои киоски на станциях Московского центрального кольца, в бизнес-центрах, школах и на других объектах. В планах — на заправках. Всего сеть «Вкусвилла» насчитывает около 200 таких автоматов.