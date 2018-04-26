«ВкусВилл» откроет в Петербурге первый магазин

Розничная сеть по продаже натуральных продуктов «ВкусВилл» откроет 9 мая первый в Санкт-Петербурге магазин на Комендантском проспекте, д.13, напротив одноимённой станции метро. Компания представит широкий ассортимент продуктов для здорового питания — молоко, сыры, мясо, рыбу, овощи, фрукты, хлеб и другие товары без консервантов, красителей и стабилизаторов.

Помещение площадью 204,5 кв. м расположено в жилом доме на пересечении Комендантского проспекта, Гаккелевской улицы и проспекта Испытателей, участке с высоким пешеходным и автомобильным трафиком. Торговую точку также отличает заметная входная группа и большие витринные окна. Ранее здесь работали кофейни, сначала «Кофе Хауз», затем — Coffeeshop. Из крупных операторов в районе представлены Сбербанк, Райффайзенбанк, «Буквоед», «Ювелирторг», «Бричмула» и «Евразия».

«Мы откроем несколько магазинов в Санкт-Петербурге, и покупатели своими посещениями „проголосуют“, нужны ли мы им. После этого будем принимать решение о расширении присутствия в Северной столице. Что касается других региональных городов, действуем по такому же сценарию. В ближайшей перспективе будем пробовать Воронеж, Нижний Новгород. В список зоны охвата логистического центра, а следовательно, и открытий в регионах, могут попасть и другие города», — сказал Михаил Мамчур, директор по развитию компании «ВкусВилл».

«В Москве Colliers International и „ВкусВилл“ работают с 2017 года, за это время было реализовано три проекта в стрит-ритейле суммарной площадью 887 кв. м. Мы рады расширению границ нашего сотрудничества и готовы предложить команде „ВкусВилл“ профессиональную экспертизу по выбору наиболее удобных площадок для развития сети в Санкт-Петербурге, где работаем уже двадцать четыре года», — отметил Владимир Каличава, руководитель департамента услуг для ритейлеров Colliers International.

По данным Colliers International, в 2017 году и первом квартале 2018 года крупные продуктовые ритейлеры Санкт-Петербурга продолжают динамично развиваться в набирающем популярность формате «у дома». Активную экспансию в сегменте мини-маркетов стоит отметить у компании «Азбука вкуса» — в первом квартале появился пятый в Санкт-Петербурге AB Daily на Старо-Невском проспекте, шестой мини-маркет заработал в апреле на Владимирском проспекте. Также в апреле открылся двадцатый по счёту магазин в формате стрит-ритейл корпорации SOK под брендом PRISMA на Владимирской площади. Обе компании заявили о планах по расширению сети в перспективе ближайших двух лет.

На конец марта 2018 года сеть «ВкусВилл» насчитывает 500 магазинов в Москве, а также более10 магазинов сети работает в Туле, Ярославле, Твери, Калуге, Владимире и Рязани. Ежемесячно сеть «ВкусВилл» открывает от 30 до 40 новых торговых точек. За восемь лет работы ассортимент «ВкусВилл» существенно расширился и наравне с продуктами питания включает сегодня также товары для животных, косметику и средства гигиены.