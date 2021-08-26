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«Вкусвилл» открыл кухни в формате dark kitchen

«Вкусвилл» запустил производство и доставку горячих блюд через мобильное приложение. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сети. Сейчас открыто 11 кухонь в формате dark kitchen в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Чебоксарах. Для сети это первое собственное производство готовых блюд.

Покупателям доступны 60 позиций стоимостью от 140 до 600 руб., в том числе завтраки, супы, вторые блюда, десерты, обеденные наборы и прочее. Изменения в модели потребления еды и привычка людей пользоваться доставкой подтолкнула компанию развивать новое направление, говорит руководитель проекта dark kitchen сети Сергей Павлов.

На создание одной dark kitchen потребуется не более 1,5–2 млн руб., а оборот проекта уже к 2022 г. может достичь нескольких млрд руб. и сможет обойти по показателям «Кухню на районе», отмечает глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин говорит, что как минимум в Москве сегмент dark kitchen очень востребован, и есть место еще для трех-четырех аналогов «Кухни на районе». Но в этом бизнесе крайне важна высокая скорость доставки, чего можно добиться только открытием множества мелких, дешевых и эффективных точек, предупреждает он. По словам господина Бурмистрова, если dark kitchen «Вкусвилла» будут успешны, сеть может задуматься о запуске полноценной фабрики-кухни как минимум в Московском регионе для поставки охлажденной упакованной кулинарии в магазины. Представитель «Вкусвилла» говорит, что пока таких планов нет.

Автор: Анна
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