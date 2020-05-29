«ВкусВилл» открыл первый магазин за пределами России

Ритейлер «ВкусВилл» начал работу за пределами России. Первый магазин торговой сети открылся в Амстердаме, сообщили в компании.

Пока ассортимент магазина насчитывает примерно 150 позиций товаров, их производят на территории Амстердама. Среди них — молочные продукты и сыры, хлеб (в том числе веганский), овощи и фрукты, рыба, вода и соки, сухофрукты, а также готовые блюда. Сейчас в магазине работают четыре человека.

Андрей Кривенко, основатель сети магазинов «ВкусВилл»: Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию. Нам интересно проверить гипотезу, что ценности в нашем подходе к качеству продуктов «ВкусВилл» будут востребованы жителями Западной Европы.