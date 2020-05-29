«ВкусВилл» открыл первый магазин за пределами России
Ритейлер «ВкусВилл» начал работу за пределами России. Первый магазин торговой сети открылся в Амстердаме, сообщили в компании.
Пока ассортимент магазина насчитывает примерно 150 позиций товаров, их производят на территории Амстердама. Среди них — молочные продукты и сыры, хлеб (в том числе веганский), овощи и фрукты, рыба, вода и соки, сухофрукты, а также готовые блюда. Сейчас в магазине работают четыре человека.
Андрей Кривенко, основатель сети магазинов «ВкусВилл»:
Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию. Нам интересно проверить гипотезу, что ценности в нашем подходе к качеству продуктов «ВкусВилл» будут востребованы жителями Западной Европы.
Джейкоб Велтман, участник команды в Амстердаме:
«ВкусВилл» стал уникальным магазином в районе Pijp, прохладном южном районе Амстердама, где мы продаём наши местные продукты. Особенно восторженные отзывы покупателей получает наша молочная продукция в перерабатываемых стеклянных бутылках, поступающая непосредственно с фермы под Амстердамом. Многие возвращаются за ней каждый день. Кроме того, у нас есть свежеиспеченные французские круассаны и веганский хлеб — всё, конечно, без каких-либо добавок. Мы уже начали приглашать местных любителей еды присоединиться к нашей команде!