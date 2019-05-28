«Вкусвилл» открывает собственные киоски в парках

Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» тестирует новый для себя формат — киоск в парке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

В начале мая «Вкусвилл» открыл киоск в московском Саду им. Баумана. Площадь павильона — 8 кв. м, в его ассортименте — около 80 видов товаров: соки, вода, лимонады, снеки, выпечка, мороженое, кофе, чай и др., рассказал представитель «Вкусвилла». Обсуждается установка еще в нескольких парках, в том числе в Подмосковье. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает инвестиции в открытие одной такой точки в 1,5 млн руб.

Открывать стандартные магазины в Москве все сложнее, говорит Бурмистров. Сеть «Вкусвилл» уже достаточно развита. К тому же велика конкуренция — на площадях в 100-150 кв. м активно открываются алкомаркеты и магазины других специализированных малых сетей. «Вкусвилл» открывается в Петербурге и регионах, но масштабирование требует времени«, — рассуждает Бурмистров.

«В отличие от „Избенки“ новые проекты в малых форматах у „Вкусвилла“ ориентированы на другую покупательскую миссию, — отмечает Бурмистров. — Они позволяют открываться в местах с высоким трафиком и не концентрироваться на продуктах только для домашнего потребления».