+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Вкусвилл» решил запустить магазины без касс и продавцов

Смотрите в каталоге
ВкусВилл
ВкусВилл
Продукты питания

Ритейлер «ВкусВилл» начнет открывать магазины без касс и продавцов, один из первых появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити», сообщает «Коммерсантъ». В пресс-службе компании подтвердили, что тестируют технологию, но не раскрыли детали проекта.

Стоимость компактной по площади торговой точки, по оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, не выше 12–15 млн рублей. По его словам, это позволяет ожидать привлекательной экономики с учетом высокого трафика и отсутствия расходов на персонал. В 90% магазинов «ВкусВилла» (1300 в сети) работают кассы самообслуживания. У ритейлера есть сеть более чем из 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах и вендинговые автоматы, расположенные в том числе на станциях МЦК.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что «инвесторы позитивно оценивают подобные проекты, о чем говорит опыт того же Amazon». Amazon был пионером формата магазинов без касс и продавцов — он запустил Amazon Go в 2018 году. На входе в магазин покупатель авторизуется через QR-код со смартфона. Комбинация сенсоров на полках и распознающих покупателей камер самостоятельно учитывает приобретенные им товары, а чуть позже списывает сумму за покупки онлайн.

Тотальная авторизация для совершения покупок может стать препятствием для привлечения покупателей в магазины без персонала, предупредил партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Выручка ритейлера за январь — сентябрь 2021 года по РСБУ составила 112,9 млрд рублей против 80,9 млрд рублей в 2020 году за тот же период. Чистый убыток — 1,9 млрд рублей против чистой прибыли 1,2 млрд рублей в прошлом году.

Компании и сервисы: ВкусВилл
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

17 ноября / Комментарии
Госдума одобрила закон о едином налоговом платеже для организаций и ИП

Госдума одобрила закон о едином налоговом платеже для организаций и ИП

Госдума приняла закон о распространении механизма единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева поясняла, что в 2022 году проект будут проводить в пилотном формате.

далее →

16 ноября / Комментарии
«Магнит» тестирует экзоскелет для работы в распределительных центрах

«Магнит» тестирует экзоскелет для работы в распределительных центрах

Розничная сеть апробирует промышленный экзоскелет резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компании «Экзаурус» в логистических операциях. Решение может компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника при подъеме тяжелых грузов, увеличить индивидуальную работоспособность до 10% и улучшить условия труда.

далее →

15 ноября / Комментарии
«День шопинга» в «Детском мире» установил новый рекорд

«День шопинга» в «Детском мире» установил новый рекорд

Компания «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер объявляет первые результаты акции «День шопинга», прошедшей 11 ноября. 

далее →

12 ноября / Комментарии
М.Видео обновила фирменный стиль

М.Видео обновила фирменный стиль

Бренд М.Видео завершил обновление бренд-айдентики и фирменного стиля, отражающего активное развитие компании в сегменте е-комм и гибридный формат работы, в основе которого лежит мобильная платформа и технологический стек OneRetail. Креативным партнёром выступило агентство LINII.

далее →

12 ноября / Комментарии
«Лента» рассматривает возможность приобретения сети Prisma

«Лента» рассматривает возможность приобретения сети Prisma

Компания «Лента» рассматривает возможность приобретения российского дивизиона финской сети Prisma. В пресс-службе финского ритейлера факт ведения переговоров с «Лентой» опровергают.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!