«Вкусвилл» решил запустить магазины без касс и продавцов

Ритейлер «ВкусВилл» начнет открывать магазины без касс и продавцов, один из первых появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити», сообщает «Коммерсантъ». В пресс-службе компании подтвердили, что тестируют технологию, но не раскрыли детали проекта.

Стоимость компактной по площади торговой точки, по оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, не выше 12–15 млн рублей. По его словам, это позволяет ожидать привлекательной экономики с учетом высокого трафика и отсутствия расходов на персонал. В 90% магазинов «ВкусВилла» (1300 в сети) работают кассы самообслуживания. У ритейлера есть сеть более чем из 300 микромаркетов в бизнес-центрах и офисах и вендинговые автоматы, расположенные в том числе на станциях МЦК.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что «инвесторы позитивно оценивают подобные проекты, о чем говорит опыт того же Amazon». Amazon был пионером формата магазинов без касс и продавцов — он запустил Amazon Go в 2018 году. На входе в магазин покупатель авторизуется через QR-код со смартфона. Комбинация сенсоров на полках и распознающих покупателей камер самостоятельно учитывает приобретенные им товары, а чуть позже списывает сумму за покупки онлайн.

Тотальная авторизация для совершения покупок может стать препятствием для привлечения покупателей в магазины без персонала, предупредил партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Выручка ритейлера за январь — сентябрь 2021 года по РСБУ составила 112,9 млрд рублей против 80,9 млрд рублей в 2020 году за тот же период. Чистый убыток — 1,9 млрд рублей против чистой прибыли 1,2 млрд рублей в прошлом году.