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«Вкусвилл» создаст маркетплейс товаров и услуг «Довериум»

Сеть магазинов «ВкусВилл» готовится запустить собственный маркетплейс под названием «Довериум», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Тестирование новой платформы будет запущено в декабре 2019 года.

На данный момент «Довериум» представляет собой сообщество партнеров «ВкусВилла». Они дают скидки клиентам сети. Это шесть компаний, среди которых клиники, магазин игрушек и другие. Они станут первыми участниками маркетплейса. До конца года к этому списку присоединятся еще три компании. Какие именно — не раскрывается.

Как рассказала руководитель проекта «Довериум» Юлия Литвинова, сотрудничать с маркетплейсом могут любые компании. Главная задача площадки — предлагать клиентам новые услуги и товары, которые нельзя представить в офлайновых магазинах ритейлера. Компания не будет брать никаких комиссий с партнеров, но они будут сами нести ответственность за качество своих товаров и услуг.

«ВкусВилл» на своем сайте будет рекомендовать к покупке разные товары партнеров, давая ссылки на их сайты. Доставка и обслуживание заказа ложатся на плечи компаний. Предполагается, что в скором времени заказ можно будет сделать непосредственно через сайт ритейлера. Как говорит медицинский директор одного из партнеров маркетплейса Руслан Абсалямов, выгода сторонних компаний заключается в бесплатной рекламе.

Как предполагает партнер Data Insight Федор Вирин, «ВкусВилл» собирается монетизировать лояльную аудиторию, привлекая сторонних продавцов. Ритейлер идет по пути банков, которые размещают такие предложения в личных кабинетах клиентов. Так как ритейлер пока только начинает работу в этом направлении, заметного увеличения трафика ожидать не приходится.

В «Довериуме» еще не видно финансовой составляющей, соглашается с Вириным гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: сотрудничающие с ним компании маленькие и не смогут обеспечить большие продажи на маркетплейсе и помогать формированию комплексного предложения для клиентов. Пока «Довериум» можно рассматривать только как рекомендательный сервис, который потенциально может значительно вырасти и приносить прибыль, только если партнеров станет в разы больше, считает эксперт.

Автор: Анна
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