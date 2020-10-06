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«Вкусвилл» запускает доставку на беспилотном автомобиле

Сеть «Вкусвилл» объявила о временном эксперименте по доставке в Москве с помощью беспилотного автомобиля. Она начнет работать в районе Южное Бутово, сообщила компания.

Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать бортинженер — передвижения беспилотников без водителей запрещены.

В машине установлено ПО, позволяющее перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и в обычном режиме, с водителем. Систему разработала Moove! — у компании есть технологии, способные к автономному вождению в городе, утверждает «Вкусвилл».

«В ближайшие 5 лет на смену водителям придут беспилотные автомобили. Это обусловлено экономическими соображениями: хороший водитель — это дорого. Беспилотник может работать в 3 раза больше, потому что ему не нужен отдых после каждых 8 часов. А также надёжностью: в отличие от человека, искусственный интеллект не нарушает правила, не подвержен эмоциям и никогда не сядет за руль с плохим самочувствием».

Александр Платонов, один из основателей компании Moove!

Эксперимент продлится три недели. В дни, когда рядом с магазином на улице Александры Монаховой, 95 будет работать беспилотник, покупателям придёт пуш-оповещение в приложении «ВкусВилл».

Автор: Анна
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