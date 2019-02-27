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«Вкусвилл» запускает доставку здоровой еды на дом

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ВкусВилл
ВкусВилл
Продукты питания

Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» запускает доставку здоровой еды на дом, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Все блюда будут готовиться из продуктов сети, рецептура будет разрабатываться с учетом рекомендаций диетологов и нутрициологов. Клиент сможет выбрать тип питания и калораж в зависимости от цели: для тех, кто хочет похудеть, будет разработан рацион на 850 калорий, а для тех, кто хочет набрать вес — на 2500 калорий. От калорийности рациона будет зависеть его цена, она составит от 1100 до 1600 рублей за день. Доставка будет осуществляться по Москве и Подмосковью.

Партнером «ВкусВилла» в этом проекте стал сервис доставки готовой еды «Гурманиум». Блюда будут готовиться на производстве компании, она же будет доставлять заказы. При этом «ВкусВилл» не покупал сервис, заявили в компании, отказавшись сообщить другие подробности сотрудничества.

Заказать готовые наборы покупатели могут с конца февраля, но до конца марта сервис будет работать в тестовом режиме. «Сейчас мы собираем обратную связь от покупателей, чтобы понять, нужен ли подобный сервис, и как мы можем улучшить его. Мы хотели бы стать заметными для покупателя на рынке доставки готовых рационов. Но окончательное решение примем по итогам тестового запуска», — рассказали в пресс-службе.

Компании и сервисы: ВкусВилл
Автор: Анна
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