«Вкусвилл» запускает сеть собственных кулинарий

«Вкусвилл» стал соучредителем ООО «Парим-варим», созданного для открытия сети кулинарий в Москве. Ритейлеру принадлежит 80% в проекте, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Основатель и совладелец «Вкусвилла» Андрей Кривенко пояснил, что заведения «Парим-варим» будут размещаться отдельно от магазинов «Вкусвилл». Компания выступает инвестором, но о сумме вложений не сообщается.

Кулинарии сегодня набирают популярность: формат позволяет продолжать питаться вне дома, несмотря на стагнацию и сокращение доходов населения, отмечает представитель Prime Мария Лошкова. Отсутствие полноценного ассортимента собственной кулинарии — единственное слабое место «Вкусвилла», указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, проект «Парим-варим» мог потребоваться компании для тестирования формата перед активным введением кулинарии в магазины. Но это достаточно конкурентный рынок, поэтому запуск нового бренда будет непростым, предупреждает он.

«Парим-варим» может быть не единственным проектом «Вкусвилла» на рынке питания вне дома. По словам управляющей единой концепцией сети Алены Несифоровой, компания изучает включение в магазины зоны кафе, которая может формировать около 10% от выручки. Пока формат тестируется на одном объекте в Москве.

«Вкусвилл» не в первый раз экспериментирует с форматами. Ранее «Вкусвилл» сообщал об открытии киосков со своей продукцией в парках и установке аппаратов самообслуживания в офисах.