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«Вкусвилл» запустил доставку для b2b-клиентов

«ВкусВилл» добавил в мобильное приложение раздел для b2b-клиентов, пишет Inc. Russia со ссылкой на представителя компании. Теперь корпоративные клиенты могут заказать любой товар из приложения на сумму до 30 тыс. руб. с возможностью отсрочки платежа и доставкой в течение двух часов. На сайте также есть новый раздел.

Рост сегмента корпоративных обедов опережает рынок online-продаж, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, самым важным драйвером в нем является кулинария. С этим согласен сооснователь и гендиректор платформы Obed.ru Владимир Орлов: «Это очень растущий сектор. С начала года только у нас показатели органически выросли на 75% относительно такого же периода в прошлом».

Ранее «Вкусвилл» объявил о ребрендинге, который затронет логотип и слоган компании. Так, в новом фирменном стиле «Вкусвилла» помимо зеленого появится дополнительный ягодный цвет. Компания будет использовать краткое название — ВВ — для интернет-магазина, а ее слоганом станет фраза «Здесь полезное вкусно».

В начале сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что «Вкусвилл» готовится провести IPO на американской бирже NASDAQ с параллельным листингом в Москве и планирует получить оценку от $3 млрд до $5 млрд. В самой компании тогда эти планы комментировать отказались. Сейчас 87% акций «Вкусвилла» принадлежат основателю сети Андрею Кривенко, еще 12,16% — кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

Автор: Анна
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