«ВкусВилл» запустил доставку лекарств

Компания «ВкусВилл», крупнейшая розничная сеть магазинов по продаже товаров для здорового питания, начала тестировать собственную доставку лекарств из партнерских аптек. Об этом говорится в сообщении компании. На первом этапе компания сотрудничает с «Сердцем России» и «Планетой здоровья».

Доставку лекарств «ВкусВилл» осуществляет в тестовом режиме на базе одного из своих дарксторов. Своим клиентам ритейлер предлагает безрецептурные препараты, БАДы и товары для здоровья — всего около 2,5 тысяч артикулов. Доставка осуществляется в пределах двух часов.

Сборку заказов выполняют аптеки, участвующие в проекте и обладающие необходимыми лицензиями на дистанционную торговлю лекарствами. Покупатель при заказе лекарств через «ВкусВилл» получает отдельный чек. Эксперты отмечают, что для организации доставки из даркстора необходима организация аптечного пункта в соответствии с требованиями законодательства.

По словам Михаила Бурмистрова, гендиректора агентства «Infoline- Аналитика», в рамках сотрудничества с аптечными сетями «ВкусВилл» может получать комиссию не менее 5% от продаж, а также участвовать в прибыли аптечных пунктов, которые будут находиться на площадях дарксторов.

Решение о дальнейшем масштабировании проекта продуктовый ритейлер примет по завершении тестового периода, который продлится несколько месяцев. Свои проекты по доставке лекарств на российском рынке также развивают X5 Retail Group, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие компании. Разрешения на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами в Росии начали выдавать весной 2020 года.