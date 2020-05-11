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«Вкусвилл» запустила продажи вина

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажи вина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. До этого в торговых точках ретейлера из алкоголя были только пиво, медовуха и сидр.

Пока вино продается только в магазине на Большой Спасской улице, уточнил представитель сети. По словам управляющей единой концепцией сети «Вкусвилл» Алены Несифоровой, запуск продаж вина стал экспериментом для компании. Компания допускает дальнейшее развитие категории, если покупатели оценят изменения.

Сейчас «Вкусвилл» продает около 100 торговых наименований «тихих» и игристых вин, но к концу месяца их число вырастет до 300, добавила Несифорова. Она подчеркнула, что продажа алкоголя не противоречит концепции магазина здорового питания «Вкусвилла», поскольку среди покупателей есть ценители качественных вин.

Автор: Анна
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