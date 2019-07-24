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«Вкусвилл» запустила услугу предзаказа и самовывоза заказов

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила услугу предзаказа и самовывоза (click & collect) во всех регионах присутствия. Об этом ритейлер сообщил на своём сайте.

Товары можно выбрать в приложении, назначить срок получения и оплатить на кассе ближайшего магазина. Услуга действует на весь ассортимент. Заказ будет собран и передан покупателю на следующий день.

Заказы привозятся в магазин вместе с обычными поставками товаров, сборкой занимаются сотрудники, рассказала руководитель проекта «Закажи и забери» «Вкусвилла» Алеся Шереметьева.

Сейчас «Вкусвилл» сотрудничает по экспресс-доставке с несколькими специализированными сервисами (golama, iGooods, SaveTime и др.). Также его продукция продается на сайтах онлайн-ритейлеров «Утконос» и "Комус«.Нескоропортящиеся товары «Вкусвилл» продает также через крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries.

Крупные российские продавцы продуктов питания только точечно тестируют аналогичные опции, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. К примеру, X5 Retail Group запустила услугу заказа и самовывоза в четырех гипермаркетах «Карусель» весной 2019 г.

У «Вкусвилла» для запуска такой услуги самый «близкий путь», отмечает Бурмистров. У него высокая доля покупателей, активно пользующихся приложением, куда очень легко встроить необходимые функции для онлайн-заказа.

Автор: Анна
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