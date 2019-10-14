Владельцы iPhone 11 тратят на еду на 17% больше пользователей предыдущих моделей
Сервис доставки еды Delivery Club проанализировал статистику заказов через мобильное приложение и выяснил, как отличаются предпочтения владельцев разных моделей телефонов. Исследование показало, что средний чек у пользователей Iphone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на 17% больше, чем у владельцев предыдущих моделей.
Первое место в списке городов, в которых чаще всего пользуются Delivery Club на новых моделях iPhone, ожидаемо заняла Москва (мы сравнили города по доле заказов с новых iPhone в общем объеме заказов за последние три недели). Второе место занял Новосибирск, третье — Ростов-на-Дону. Интересно, что в десятку лидеров не попал Санкт-Петербург, но зато в нее вошли сразу два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут и Нижневартовск.
Еще один любопытный факт: в топ-10 ресторанов, которые больше всего любят обладатели новых iPhone, вошла московская «Кофемания». Учитывая, что в рамках исследования были учтены заказы, выполненные во всех городах РФ, нетипичный участник рейтинга говорит о явных отличиях в поведении московских пользователей последней модели iPhone.
Рейтинг городов в которых больше всего заказывают с iPhone последнего поколения:
|
Город
|
1
|
Москва
|
2
|
Новосибирск
|
3
|
Ростов-на-Дону
|
4
|
Калининград
|
5
|
Пермь
|
6
|
Екатеринбург
|
7
|
Сургут
|
8
|
Нижневартовск
|
9
|
Казань
|
10
|
Ижевск