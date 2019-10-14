Владельцы iPhone 11 тратят на еду на 17% больше пользователей предыдущих моделей

Сервис доставки еды Delivery Club проанализировал статистику заказов через мобильное приложение и выяснил, как отличаются предпочтения владельцев разных моделей телефонов. Исследование показало, что средний чек у пользователей Iphone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max на 17% больше, чем у владельцев предыдущих моделей.

Первое место в списке городов, в которых чаще всего пользуются Delivery Club на новых моделях iPhone, ожидаемо заняла Москва (мы сравнили города по доле заказов с новых iPhone в общем объеме заказов за последние три недели). Второе место занял Новосибирск, третье — Ростов-на-Дону. Интересно, что в десятку лидеров не попал Санкт-Петербург, но зато в нее вошли сразу два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут и Нижневартовск.

Еще один любопытный факт: в топ-10 ресторанов, которые больше всего любят обладатели новых iPhone, вошла московская «Кофемания». Учитывая, что в рамках исследования были учтены заказы, выполненные во всех городах РФ, нетипичный участник рейтинга говорит о явных отличиях в поведении московских пользователей последней модели iPhone.

Рейтинг городов в которых больше всего заказывают с iPhone последнего поколения: