+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Владельцы «О'кей» ведут переговоры о продаже сети за 110 млрд рублей

Смотрите в каталоге
Ашан
Ашан
Гипер Универсам

Владельцы торговой сети «О'кей» хотят продать компанию за 110 млрд рублей или $1,8-2 млрд, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на несколько источников. Опрошенные изданием эксперты называют эту цену завышенной на 40%.

Акционеры «О'кей» хотят выручить за актив 110 млрд рублей ($1,84 млрд по курсу ЦБ РФ на 27 января), но кто-то из потенциальных покупателей уже сделал предложение на 80 млрд рублей, рассказал ДП один из инвестбанкиров. Другой собеседник издания в одном из ретейлеров сказал, что владельцы сети называли цену $1,8-2 млрд.

Владельцы «О'кей» ведут переговоры о продаже сети с представителями «Ашана», которые за последний месяц несколько раз приезжали в офис компании на переговоры, рассказал топ-менеджер одной из крупных сетей гипермаркетов в России. Однако другой источник издания утверждает, что «реальных покупателей пока нет», а активом также интересовались «Магнит» и X5 Retail Group.

В «О'кей» отказались комментировать информацию о возможной продаже компании. Один из сотрудников сети рассказал ДП, что в декабре 2016 года была проведена внутренняя рассылка, в которой руководство опровергало факт продажи компании.

Опрошенные изданием аналитики говорят, что продажа сети не станет для рынка большим сюрпризом, однако цену в $1,8-2 млрд они посчитали завышенной на 40%. «Скорей всего это цена с учётом объектов недвижимости и долга, потому что операционный бизнес сам по себе столько не стоит, и даже с учётом этого, стоимость серьезно завышена», — пояснил управляющий партнёр инвесткомпании Pollyanna Capital Partners Николай Габышев.

Основные акционеры «О'кей» — Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. Связанным с ним структурам принадлежит 78,97% ритейлера, оставшиеся 21,03% акций находятся в свободном обращении.

Компании и сервисы: Ашан, ОКЕЙ, Магнит
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

1 февраля / Комментарии
Nielsen: «экономия во всем стала частью образа жизни российского потребителя»

Nielsen: «экономия во всем стала частью образа жизни российского потребителя»

Индекс потребительского доверия Nielsen, отражающий настроения онлайн-населения и его ожидания от будущего, в IV квартале 2016 года не поддержал заданную предыдущими двумя кварталами восходящую динамику и вернулся на свою позицию в начале года — 63 пункта.

далее →

31 января / Комментарии
Nike внедряет технологии дополненной реальности в ритейл

Nike внедряет технологии дополненной реальности в ритейл

В магазине Nike в Париже у покупателей появилась возможность выбрать цвет кроссовок при помощи технологии дополненной реальности. Пока система работает только с тремя моделями обуви.

далее →

30 января / Комментарии
Итоги года на рынке готового бизнеса: исследование Avito

Итоги года на рынке готового бизнеса: исследование Avito

Эксперты Avito проанализировали динамику спроса и стоимости предложений в категории «Готовый бизнес» в 2016 году и выяснили, как менялись предпочтения предпринимателей в городах-миллионерах и России в целом.

далее →

26 января / Комментарии
РБК Исследования рынков: обзор и тренды рынка FMCG-ритейла в России

РБК Исследования рынков: обзор и тренды рынка FMCG-ритейла в России

Аналитики РБК провели масштабное исследование рынка FMCG-ритейла в России. Оно включает в себя данные по 2 000 компаний (общее число магазинов – более 45 000), профили игроков рынка (45 компаний, более 60 сетей), анализ ключевых трендов развития рынка (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов в шаговой доступности) и характеристики российских сетей (средний чек, средняя торговая площадь, величина ассортимента, оборот с квадратного метра торговой площади).

далее →

26 января / Комментарии
Новый владелец объединит магазины «Эльдорадо» и «М.Видео»

Новый владелец объединит магазины «Эльдорадо» и «М.Видео»

Михаил Гуцериев, основатель группы «Сафмар», которая в конце 2016 года объявила о желании приобрести контроль над «М.Видео», сообщил «Интерфаксу», что его холдинг не намерен закрывать бренд торговой сети. Вместо этого к компании может быть присоединён ритейлер «Эльдорадо».

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!