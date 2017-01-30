Владельцы «О'кей» ведут переговоры о продаже сети за 110 млрд рублей

Владельцы торговой сети «О'кей» хотят продать компанию за 110 млрд рублей или $1,8-2 млрд, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на несколько источников. Опрошенные изданием эксперты называют эту цену завышенной на 40%.

Акционеры «О'кей» хотят выручить за актив 110 млрд рублей ($1,84 млрд по курсу ЦБ РФ на 27 января), но кто-то из потенциальных покупателей уже сделал предложение на 80 млрд рублей, рассказал ДП один из инвестбанкиров. Другой собеседник издания в одном из ретейлеров сказал, что владельцы сети называли цену $1,8-2 млрд.

Владельцы «О'кей» ведут переговоры о продаже сети с представителями «Ашана», которые за последний месяц несколько раз приезжали в офис компании на переговоры, рассказал топ-менеджер одной из крупных сетей гипермаркетов в России. Однако другой источник издания утверждает, что «реальных покупателей пока нет», а активом также интересовались «Магнит» и X5 Retail Group.

В «О'кей» отказались комментировать информацию о возможной продаже компании. Один из сотрудников сети рассказал ДП, что в декабре 2016 года была проведена внутренняя рассылка, в которой руководство опровергало факт продажи компании.

Опрошенные изданием аналитики говорят, что продажа сети не станет для рынка большим сюрпризом, однако цену в $1,8-2 млрд они посчитали завышенной на 40%. «Скорей всего это цена с учётом объектов недвижимости и долга, потому что операционный бизнес сам по себе столько не стоит, и даже с учётом этого, стоимость серьезно завышена», — пояснил управляющий партнёр инвесткомпании Pollyanna Capital Partners Николай Габышев.

Основные акционеры «О'кей» — Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. Связанным с ним структурам принадлежит 78,97% ритейлера, оставшиеся 21,03% акций находятся в свободном обращении.