Владельцы «Утконоса» планирует приобрести акции сети гипермаркетов «Лента»

«Севергрупп» Алексея Мордашова, владеющая онлайн-ритейлером «Утконос», планирует приобрести пакет акций сети гипермаркетов «Лента». Бизнесмен ведёт переговоры о приобретении с крупнейшим акционером «Ленты» группой TPG (ей принадлежит порядка 34% акций ритейлера) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕББР), управляющим 7,4% акций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Стороны пока не достигли соглашения, и сделка может быть совершена только при условии направления «Севергрупп» оферты всем акционерам. По словам собеседников, выход TPG и ЕБРР из капитала розничной сети связан с окончанием горизонта инвестирования. Кроме того, на решение TPG могла повлиять политическая ситуация. По словам другого источника, TPG искала покупателя на пакет в «Ленте» около года.

Старший аналитик «Атона» Виктор Дима полагает, что продажа такого крупного пакета может пройти с премией примерно 20−30%. Таким образом, покупка доли TPG обойдется «Севергрупп» в $715 млн. Доля ЕБРР, исходя из рыночных котировок, может стоить $199,77 млн. В итоге расходы на выкуп обоих пакетов могут достичь почти $915 млн.

Forbes оценил состояние Алексея Мордашова в $20,5 млрд. Его базовый актив — холдинг «Севергрупп», которому принадлежат пакеты акций в целом ряде российский компаний, в том числе в Национальной медиа группе (телеканалы СТС, «Домашний», «Че» и др) и онлайн-ритейлере «Утконос». Напомним, «Утконос» стал лидером на рынке онлайн-доставки продуктов питания. Весь рынок доставки по итогам 2018 года вырос на 50%, до 23 млрд руб.