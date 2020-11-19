Владелец ритейлера Lamoda привлек 120 млн евро на развитие фэшн-бизнеса

Global Fashion Group S.A. («GFG»), материнская компания Lamoda, привлекла около 120 млн евро путем размещения 16,5 млн новых акций по цене 7,30 евро за акцию. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Полученные деньги холдинг планирует вложить в ускорение среднесрочной стратегии, которая подразумевает развитие платформ, дополнительных сервисов и инфраструктуры для фэшен-бизнеса. Компания управляет маркетплейсами в странах Латинской Америки (Dafiti), Юго-Восточной Азии (Zalora), Австралии и Новой Зеландии (The Iconic) и СНГ (Lamoda).

Доля маркетплейсов достигла 34% в чистом обороте компании, что втрое больше, чем в 2017 г., отметили в российской пресс-службе Lamoda.

Холдинг рассчитывает впервые закончить с положительным EBITDA, это на год раньше первоначального прогноза, заявил Кристоф Барщевиц, Co-CEO Global Fashion Group. «Более 15 млн клиентов, рекордная доля маркетплейса в чистом обороте и уникальный ассортимент fashion и lifestyle брендов дают нам основание считать, что сейчас правильное время для инвестиций в дальнейшее развитие нашего предложения для покупателей, технологическую платформу и операционную инфраструктуру», — добавил он.

В этом году в Lamoda произошли кадровые изменения. Из компании вышли два сооснователя Флориан Янсен и Буркхард Биндер, а руководителем онлайн-ритейлера стал Джери Калмис из Metro Cash & Carry.