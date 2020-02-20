Владелец Spar и «Семья» признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом компанию «Интерторг», владеющую магазинами Spar и «Семья». Решение принято 19 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

В отношении продуктовой сети открыли конкурсное производство. Эта процедура назначается на срок до 6 месяцев и предполагает действия, направленные на удовлетворение требований должников.

Напомним, о проблемах в компании «Интерторг», владеющей Spar и «Семья», стало известно осенью 2019 года. В петербургских магазинах сети начали пустеть полки. Покупатели заметили перебои с продуктами первой необходимости. К концу октября в отношении компании в судах накопилось исков на сумму около 1 млрд рублей. Позже выяснилось, что долги составляют порядка 15 млрд рублей.

Последним рабочим днем для многих магазинов в Петербурге стало 19 декабря. При этом арендодатели жалуются, что не могут выгнать закрывшиеся супермаркеты из помещений, и говорят, что ретейлер пытается переложить на них расходы по демонтажу вывесок и вывозу оборудования.

Владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев среди основных причин, из-за которых у компании образовались долги, назвал чересчур активное развитие, воровство на местах и снижение покупательской способности у людей.