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Владелец Zara Амансио Ортега покинул компанию

Самый богатый человек в фэшн-индустрии, владелец Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque и Oysho Амансио Ортего покидает свои посты, об этом пишет издание Fashion United.

В 2011 году Амансио Ортега покинул должность руководителя Inditex, но оставил за собой позиции в брендах группы: Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, Uterque и Lefties. Ортега участвовал в процессах управления, логистики и дизайна. Президентом Inditex стал Пабло Исла — он занимает третье место в списке лучших руководителей компаний в мире по версии Harvard Business Review.

В сентябре 2016 года Амансио Ортега занял первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes. Основатель Inditex и Zara обогнал Билла Гейтса на 100 миллионов долларов. Через два дня после публикации списка доходы Гейтса превысили состояние Ортеги.

В июле 2017 года Амансио Ортега стал самым богатым человеком в индустрии моды по версии Fashion United. Его состояние оценивалось в 71 миллиард долларов.

Автор: Анна
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