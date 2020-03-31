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Владелица Wildberries предложила закрыть все магазины и перевести торговлю в онлайн

Основатель Wildberries и богатейшая женщина в России Татьяна Бакальчук записала видеообращение с призывом закрыть все магазины, включая продуктовые, и перевести торговлю в онлайн, а еще — она рассказала о соглашении ритейлеров о семи правилах общей работы.

«Было много эмоций, подозрений в нечестной игре, переговоров в кулуарах, попыток создать отдельные коалиции, виртуального хлопанья дверьми, но в итоге мы договорились», — говорится в ее обращении.

«Пожалуйста, не лукавьте, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньший контакт между людьми в ваших торговых залах, — говорит она. — Мы все прекрасно знаем, что сейчас творится в ваших магазинах».

Она рассказала, что крупнейшие онлайн- и офлайн-ретейлеры России подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала. Оно предусматривает несколько пунктов.

  • Работа только с предоплаченными заказами.
  • Бесконтактная выдача заказов.
  • Допуск в помещение не более одного человека.
  • Примерка отсутствует.
  • Торговый зал закрыт, апсейл отсутствует.
  • Сотрудники в масках и перчатках.
  • Наличие санитайзера.

По словам Бакальчук, к соглашению присоединились Wildberries, «М.Видео» и «Эльдорадо», Lamoda, OZON, «Ситилинк», «Связной», DNS, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, «Снежная королева», «Спортмастер», Avito, «220Вольт». Она отметила, что «Детский мир» и «Яндекс» («Беру») пока не присоединились к соглашению.

Также она призвала людей не скупать маски, потому что «в стране дефицит средств личной гигиены», а вместо этого заказывать на дом товары, которые помогут скрасить карантин. «Мы привезем вам книги. Читайте больше, сейчас это отличное подспорье от депрессии. И, пожалуйста, продолжайте покупать одежду, обувь, аксессуары и предметы красоты. Ведь ничто так не поднимает настроение, особенно девушкам, как новенькое платье или помада. А переодевание к вечернему виртуальному походу в кино или театр поможет вам скоротать время и отвлечет от грустных мыслей», — заявила Бакальчук.

Автор: Анна
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