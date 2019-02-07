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Компании и рынки RSS

Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет квазиналогом

Владимир Путин счел слишком большими комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги. Такую точку зрения президент высказал на форуме «Деловой России».

«В некоторых странах комиссия даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог», — заявил Путин, выразив уверенность в том, что над этим вопросом «надо работать». Обсудить проблему президент предложил в том числе с бизнесом, подчеркнув, что подобные сборы препятствуют экономическому росту.

Путин отметил, что «торговля развивается гигантскими темпами» и «запретами ничего не сделаешь». «Если коллеги меня слышат, уверен, что они тоже будут реагировать и это будет предметом нашего обсуждения с помощью привлечения бизнеса», — добавил глава государства.

Спустя несколько часов после выступления президента стало известно, что рынком безналичных платежей заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Как сообщает РБК, ФАС впервые запросила у банков данные о том, как формируются комиссии на рынке безналичных платежей с 2016 года, а у ритейлеров — данные об издержках на организацию безналичных расчетов за последние четыре года. В ФАС объяснили, что запросы ритейлерам и банкам были направлены в рамках исследования состояния конкуренции в сфере услуг по осуществлению операций с использованием банковских карт.

Автор: Анна
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