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Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Нерабочие дни объявлены с сохранением заработной платы, а после вакцинации от COVID-19 предлагается давать по два выходных. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить, отметил он.

Президент поручил расширить объемы тестирования, чтобы «своевременно выявлять инфицированных». Он также призвал всех россиян, у кого родные заболели COVID-19, брать больничные. "Наша главная задача сейчас — защитить жизнь граждан и, насколько это возможно, минимизировать распространение коронавирусной инфекции",— отметил господин Путин.

Президент в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от коронавируса и назвал все российские вакцины от COVID-19 надежными. "У нас только два способа пройти через этот период. Переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни или ее последствий",— подчеркнул он.

Власти регионов, в которых сложная ситуация с COVID-19, уполномочены ввести нерабочие дни уже с этой субботы, 23 октября. В числе других предложений госпожи Голиковой:

  • работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку на месяц;
  • предоставить работникам два выходных для вакцинации;
  • ужесточить противоэпидемические меры на транспорте;
  • прекратить работу общепита и зрелищных мероприятий с 23:00 до 6:00;
  • централизованно закупить дорогостоящие лекарства для стационаров.

Владимир Путин также одобрил предложенные вице-премьером Андреем Белоусовым меры поддержки отраслей, которые пострадают от введения нерабочих дней. Господин Белоусов озвучил две основных меры:

  • в отраслях малого и среднего бизнеса осуществить выплаты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас составляет 12 792 руб.) на одного работника, на эти выплаты потребуется 27 млрд руб.;
  • возобновить программу кредитной поддержки пострадавшего бизнеса, на что может быть потрачено около 40 млрд руб.

Введение нерабочих дней, по словам Белоусова, обойдётся бизнесу примерно в 60 млрд рублей. Президент поддержал предложенные меры поддержки.

Автор: Анна
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