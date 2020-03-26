Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», — сказал Путин. Не думайте, пожалуйста, как у нас это бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сейчас в западных странах, и в Европе, и за океаном, станет нашим ближайшим будущим», — сказал Путин.

Он также призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и провести выходные дома».

При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.