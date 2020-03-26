+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», — сказал Путин.

Не думайте, пожалуйста, как у нас это бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сейчас в западных странах, и в Европе, и за океаном, станет нашим ближайшим будущим», — сказал Путин.

Он также призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и провести выходные дома».

При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу. 

Указ об объявлении в России нерабочих дней

Текст Указа:

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

25 марта / Комментарии
Исследование GfK: Тренды рынка кондитерских изделий и снеков

Исследование GfK: Тренды рынка кондитерских изделий и снеков

Семечки – традиционная русская забава с царских времен. По данным потребительской панели GfK, по итогам 2019 года потребление семечек уменьшилось на 7% в натуральном выражении. Это единственный сегмент рынка снеков, который продемонстрировал столь значительное снижение покупок, уступив под напором нового стиля жизни и снеков нового поколения, которые удобно есть на ходу и в компании друзей. Впрочем, в 2020 году у категории семечек есть шанс наверстать упущенное.

далее →

25 марта / Комментарии
Рынок книг и прессы ощутил спад продаж

Рынок книг и прессы ощутил спад продаж

За последние несколько недель офлайн-продажи книг и прессы резко упали. На ситуации отрицательно сказалось снижение пассажиропотока в метро и отмена авиарейсов. При этом стоимость производства продукции выросла из-за скачка курса валют.

далее →

24 марта / Комментарии
Рентабельность по EBITDA Группы «М.Видео-Эльдорадо» достигла 7,3% в 2019 году

Рентабельность по EBITDA Группы «М.Видео-Эльдорадо» достигла 7,3% в 2019 году

ПАО «М.видео» раскрыла аудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за двенадцать месяцев, закончившиеся 31 декабря 2019 года.

далее →

24 марта / Комментарии
X5 Retail Group перевела на «удалёнку» около 17 000 сотрудников

X5 Retail Group перевела на «удалёнку» около 17 000 сотрудников

Х5 перевела на удаленную работу около 17 000 сотрудников, это 82% персонала московских офисов. До конца недели количество работающих на «удалёнке» достигнет 95%. В офисах остаются только сотрудники, занимающие критически важные роли с точки зрения поддержания непрерывной работы бизнеса. Вместе с тем началась подготовка перевода на дистанционную работу регионов, в том числе сервисного центра в Нижнем Новгороде.

далее →

24 марта / Комментарии
«ВкусВилл» и IKEA вошли в список системообразующих предприятий

«ВкусВилл» и IKEA вошли в список системообразующих предприятий

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Андреем Белоусовым в три раза расширила список системообразующих предприятий. Он увеличился с почти 200 до более 600 и теперь включает такие компании, как «ВкусВилл» и IKEA

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!