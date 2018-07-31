Президент РФ Владимир Путин подписал закон о товарных агрегаторах в сфере интернет-торговли, призванный усилить ответственность владельцев сайтов-агрегаторов за предоставляемую ими информацию о товарах и услугах.

В новом законодательстве, вступающем в силу с 1 сентября 2019 г., вводится понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)». Под определение агрегатора подпадает организация либо индивидуальный предприниматель, которые владеют компьютерной программы либо интернет-сайтом с предоставлением потребителю возможности ознакомиться с предложением продавца и заключением договора купли-продажи товара либо услуги с возможностью предварительной оплаты товара по безналичному расчету.

Владельцы подобных сервисов должны предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в ней изменениях. Продавцы в свою очередь обязаны будут сообщать агрегатору достоверную информацию о себе и также размещать ее на своих сайтах. В случае изменения такой информации они должны проинформировать агрегатора в течение одного рабочего дня, одновременно уточнив информацию на своем сайте. Агрегатор, получив данную информацию, также в течение дня должен отразить изменения и на своем сайте.

Кроме того, на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце. При этом в законе также отмечены случаи освобождения агрегатора от ответственности.

По оценке экспертов, под это определение попадают AliExpress и маркетплейс «Беру», но не попадает «Яндекс.Маркет».

Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», принятый Госдумой 19 июля и одобренный Советом Федерации 24 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.