Владимир Путин поручил провести эксперимент по маркировке питьевой воды и пива

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке питьевой воды в бутылках, пива и слабоалкогольных напитков. Сообщение размещено на сайте Кремля.

В поручении говорится, что необходимо обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и принять решение об обязательной маркировке этих товаров.

Поручение Путина должно быть выполнено в срок до 1 апреля 2021 года, ответственным за реализацию назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Тема маркировки ряда товаров обсуждалась на совещании Путина с членами правительства 9 сентября. Тогда глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива и других спиртосодержащих напитков с 2021 года. Маркировка алкоголя защитит российских потребителей, поскольку на рынке присутствует большой объем контрафактной продукции.

Сейчас обязательной маркировке подлежат 12 товарных групп, в их числе меховые изделия, табачная продукция, обувь, лекарства, фототовары и парфюмерия, с января 2021 года — ряд товаров легкой промышленности и молочной продукции. Также на рассмотрении находится вопрос маркировки игрушек.